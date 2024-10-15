Özgür Özel: Anayasa'nın ilk dört maddesi tartışmaya kapalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



CHP lideri Özel, Kocaeli Gebze'de sokak hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve eğitim merkezindeki görüntülere de değinerek, cuma akşamı Gebze'de, pazar günü de İstanbul Ümraniye'de yüreklerin kaldırmayacağı görüntülerin yansıdığını, aslında bunun böyle olacağını önceden tahmin ettiklerini söyledi.



Hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliğe hem komisyonda hem de TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında itirazda bulunduklarını anlatan Özel, hayvan barınağındaki görüntülere tepki gösterdi.



ANAYASA MAHKEMESİ'NE "YASAYI İPTAL EDİN" ÇAĞRISI



Özel, şunları kaydetti:



"Gebze ve Ümraniye'de canları zehirlediler, öldürdüler. Hepimizi kahrettiler. Övünç duyduğumuz husus şudur: İlk gün ben de söyledim, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız da açıkladı, biz bu katliam yasasını uygulamadık, uygulamayacağız, asla da uygulatmayacağız. Kendi belediyeleri, örtülü mesajı alanlar, aynı kafada olanlar canlara kıyıyor. Bu cinayet, sorumsuz yasama anlayışının eseridir. Derhal bu kanun değişmelidir. Biz zaman geçirmeden bu örtülü katliam yasasını, biz uygulamasak da birilerinin uyguladığını, yüce mahkemeye taşıdık. Yüce mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir. Bu yasanın yerine yeni yasa için de öyle çok uzun bir süre değil, çok kısa makul bir süre vermeli. Bir an önce bu yasanın düzelmesi sağlanmalıdır.

"BU KATLİAM YASASI DURDURULMALIDIR VE DURDURULACAK"



Anayasa Mahkemesi'nin her birinin çocukları, torunları olan kıymetli üyelerine sesleniyorum: Torununuzun gözündeki korkuya bir bakın. Endişeye, öfkeye bakın ve bir an önce bu dosyayı karara bağlayın. Bu katliam yasası durdurulmalıdır ve durdurulacak."

Özgür Özel, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirerek, yeni vergilerin getirilmeyeceği açıklanmasına rağmen AK Parti Grubu'nun Meclis'e bu yönde 12 maddelik bir teklif sunduğunu söyledi. Teklife bugünden bakıldığında bir sürpriz olmadığını ifade eden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de Genel Kurul'da yaptığı konuşmada bunun sinyallerinin verildiğini söyledi.



İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı TBMM Genel Kurulu kapalı oturumu sonrasında 'Ne söylediğinizi açıklamayız ama ne söylemediğinizi açıklarız.' sözlerini de anımsatan Özel, şöyle devam etti:



"Bizim bilmediğimiz bir şey anlatmadılar. 'İsrail Türkiye'ye saldıracak.' diyemediler. Kanıtını ortaya koyamadılar. Etrafından dolaşıp ne biliyorsak onu baştan anlattılar. Bugün Sayın Bahçeli tepki göstermiş. Erdoğan, 'Yakıştıramadım.' demiş. Peki Sayın Bahçeli siz de oradaydınız. Çıkın bu milletin gözünün içine baka baka deyin ki 'Ben bakanları dinledim. İsrail'in Türkiye'ye saldıracağına ikna oldum.' Bir MHP'li bunu diyemez. Bir AK Parti'li bunu diyemez. O gün kapalı oturumu izlemiş, akıl ve vicdan sahibi bir milletvekili bunu demedi, diyemez, demeyecek. Ama esas niyet 'cambaza bak' derken, milleti oyalamak sanıyorduk; 'cambaza bak' derken bunun yanında bir de milletin cebine el atacaklarmış. Attılar."



Özel, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na değinerek, "akla gelen her şeyden para alınacağını" öne sürdü.



Fona ilişkin hesapların yapıldığını ve 70 ile 80 milyar lira arasında vergi toplanacağının ifade edildiğini hatırlatan Özel, "Sadece beyannamelerden 75 milyar lira toplayacaklar. Ne için? 'Efendim İsrail saldıracak, tehlike büyük, pamuk eller cebe...' Meğer o gizli oturumda, havanda su dövdükleri, Tayyip Bey'in gizli oturumu hesap edemeyip, 'Bir bildiğimiz var, tehlike büyük' deyip, akşam televizyonda konuştuklarının hepsi, hepimizden bu paraları almak içinmiş." ifadesini kullandı.



Özgür Özel, AK Parti iktidarının 30 Temmuz 2003'te kredi kartı sözleşmelerini damga vergisinden muaf tuttuğunu ama 21 yıl sonra tüm kredi kartlarının yarısından yepyeni bir vergi alacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Vergi kazanandan alınır. Kredi kartını veren banka mı kazanıyor, alan vatandaş mı kazanıyor? Alışveriş yapma ihtimali olandan vergi almaya kalkıyor ama Türkiye'nin en büyük karlarını eden bankalara değil, kredi kartından kendini döndürmeye muhtaç vatandaşın gırtlağına çöküyor. Yapılmayan alışverişten vergi almaya kalkan Deli Dumrul'a diyorum: Bu vergiyi, bu parayı alamazsın, alamayacaksın. Onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkartacaksın. Alacaksan, Türkiye'nin en çok para kazanan bankalarından alacaksın. Ondan alacağı kredi kartıyla çocuğuna mama alan, bez alan, evladının ilacını alan, evinin tüpünü ödeyen, evladına süt alan, anasının evinin doğal gaz parasını kredi kartından çektiren garibanın yakasından düşeceksin kardeşim."



"MAYINLI ARAZİYE NUMAN BEY'İ YOLLUYOR"



Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmalara değinen Özel, şu görüşleri paylaştı:



"HÜDA PAR'cıların açtığı tartışmayı, Anayasa'nın ilk dört maddesi tartışmasını kendileri sürdüremiyor, 'sorunumuz yok, konuşmayız' diyor ama o mayınlı araziye Numan Bey'i yolluyor. Numan Bey çıkmış bir de en son şunu söylemiş, 'Kendimizden ve ne yapmak istediğimizden çok eminiz'. Kim? Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışmaya açmak, Meclis Başkanlığının kurumsal görüşü değilse, Anayasa'nın değişmez maddesini konuşmak tarafsız Meclis Başkanının işi değilse, bu çoğul laf kimin? Kimsiniz siz? 4 HÜDA PAR'lı ile bir sensen 5 kişisiniz. Senin yanında MHP var mı? Devlet Bey baktı ki o gittiğin yolda mayına bastın seni bıraktı. Tayyip Bey yanında durmadı. Şimdi bakalım ne diyeceksin?



HÜDA PAR üzerinden, gerek yeniden bir kez daha seçilebilmek ümidiyle anayasayı, yani 'Her doğana değil Erdoğan'a yapılmış' anayasayı yeniden Erdoğan için değiştirmek amacıyla bin bir numarayla anayasa masasına bizleri çekebilmek için bin yol deniyorlar, bir tanesi de Kurtulmuş'un seçtiği yoldur. Orada yazanın ruhu şudur; Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle de milletiyle de ülkesiyle de bölünmez bir bütündür, tartışmaya kapalıdır, nokta. Sen diyorsun ki 'üzerinde kalem oynatalım'. Ona gelince, senin HÜDA PAR bayrağa, Anıtkabir'e, başkente, İstiklal Marşı'na karşı, öbürü başkasına karşı. CHP, Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışmaya açık olmadığı ve değiştirilemez olduğu fikrinin taş gibi yanındadır, arkasındadır. Bu memlekette, bu ülkede bu konu tartışmaya kapalıdır."