Özgür Özel’den 29 Ekim mesajı: Hedefe ulaşmak için yorulmadan çalışacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet’i güçlendirmek için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe ulaşmak için yorulmadan çalışacaklarını söyledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Özel, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” ifadesini kullandı.

Özgür Özel’den 29 Ekim mesajı: Hedefe ulaşmak için yorulmadan çalışacağız

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Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel, nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri, Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Özel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

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