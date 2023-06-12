Özgür Özel'den "adaylık" sorusuna yanıt: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım

Kurultay sürecini başlatan CHP'de "Değişim" tartışmaları sürerken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Özel, "Sorumluluktan kaçmayacağım." dedi.

Özgür Özel'den "adaylık" sorusuna yanıt: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım

Grup Başkanı Özgür Özel kurultayda adaylık için "Sorumluluktan kaçmayacağım." mesajını verdi.

Sözcü gazetesine konuşan Özgür Özel, “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı.” ifadelerini kullandı.

"Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var." diyen Özel, "Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı." değerlendirmesinde bulundu.

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İMAMOĞLU'NUN "DEĞİŞİM" ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun "değişim" çağrısını da değerlendiren Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor." dedi.

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