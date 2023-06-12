Özgür Özel'den "adaylık" sorusuna yanıt: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım

İMAMOĞLU'NUN "DEĞİŞİM" ÇAĞRISI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çağrısını da değerlendiren Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor." dedi.

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