Özgür Özel’den Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal’ın DEM Parti sözlerine ilişkin yeni açıklama

“Son günlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde, bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi CHP’li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler.” diyen Özgür Özel, şöyle devam etti:



“Bu elimizde görmüş olduğunuz hazırlık, malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı. Bir kelimesi bile değişmedi. Ancak içinde toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanması var. Başta kadın ve erkek cinsiyet eşitliği olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Bunu imza altına alan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.”