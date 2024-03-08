Özgür Özel’den Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal’ın DEM Parti sözlerine ilişkin yeni açıklama

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın sözleri, siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Seçim çalışmalarını sürdüren Köksal, önceki gün yaptığı konuşmada, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak.” dedi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal’ın sözleri hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Özel, Köksal’ın sözlerinin CHP’li belediyelere mal edilmek istendiğini söyledi.
“Dün ilk imzasını sembolik olarak birlikte Bilecik Belediye Başkan adayımız Melek Mızrak Subaşı ile birlikte attığımız bir politika belgemiz var. Belge toplumun tüm kesimlerine belediye hizmetlerinden eşit yararlanması ilkesinden hareket ediyor.” diyen Özel, “Politikalarını, projelerini, bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde oluşturacaklarını söylüyor. Kadın ve erkeklerin karar alma süreçlerini dengeli bir şekilde katılımlarını sağlayacaklarını söylüyor. Bu belgeyi imzalayan belediye başkanlarımız yaptıkları tüm hizmetlerde, yaptıkları tüm icraatlar da kadın erkek eşitliğini ve eşit temsili, kadın ve erkeğin toplumda birlikte olmasını gözeterek politikalar üretecekler.” ifadelerini kullandı.
“Son günlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde, bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi CHP’li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler.” diyen Özgür Özel, şöyle devam etti:
“Bu elimizde görmüş olduğunuz hazırlık, malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı. Bir kelimesi bile değişmedi. Ancak içinde toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanması var. Başta kadın ve erkek cinsiyet eşitliği olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Bunu imza altına alan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.”
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