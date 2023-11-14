Özgür Özel'den Akşener görüşmesine ilişkin yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çarşamba günü bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.



Özel, iddiaları yalanlarken söz konusu görüşme için "Yok öyle bir şey ben de duyunca şaşırdım." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Akşener'in pazar günü Özel'i arayarak "Hayırlı olsun." dediği öğrenildi.

"KİMSEYE KEFİL OLMAYIZ"

CHP’deki değişim sonrası, ittifak konusundaki tutumunun değişip değişmeyeceği merak edilen Akşener, "Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız. Bize İYİ Partimizi kurduran, memleketi sokak sokak gezdiren, bize durmayı yasaklayan inadımız işte bundandır. demişti.