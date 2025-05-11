Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü mesajında "Annelerin ağlamadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz." dedi.

Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

Genel Başkanı Özgür Özel, dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bir çocuğun geleceği için direnen her annenin, bu ülkenin kaderini değiştirebileceğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.

Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı - 1 Özgür Özel paylaşımda, annesi Şükran Özel ile çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva Annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin kutlu olsun."

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