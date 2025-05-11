Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Bir çocuğun geleceği için direnen her annenin, bu ülkenin kaderini değiştirebileceğini belirten Özel, şunları kaydetti: "Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.

Özgür Özel paylaşımda, annesi Şükran Özel ile çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.