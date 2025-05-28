Özgür Özel'den ara zam çağrısı

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 7'cisini Esenler'de yaptı.

Genel Başkan Özgür Özel, konuşmasında asgari ücrete ara zam konusuna değindi. Zammı yaptırtmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Özel, "Asgari ücretin belirlendiği tarihteki 22 bin lira, yılın ilk dört ayındaki uğradığı TÜİK'e göre yüzde 14'lük enflasyon bile hesaplansa erimiş ve şu an o zam 22 bin liradan 19 bin liraya düşmüştür. Temmuz ayında ara zam yapılmazsa 6 ay boyunca, bırakın geçinmeyi adeta sürünmek zorunda kalacağız. Asgari ücrete ara zammı almak için mücadele zamanıdır" dedi.



