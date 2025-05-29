Özgür Özel'den asgari ücret mesajı: "Mücadeleyi sürdüreceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "asgari ücrete zam" gündemiyle İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.

Burada açıklamalada bulunan Özel, "Biz, temmuzda bir ara zam verilmemesi durumunda bunun hükümetin intiharı olacağını ve bizim de bu konuda mücadeleyi en sert şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek isterim." dedi.



Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Geçtiğimiz dönemlerde bütün siyasi partiler, elbette tüm çalışmaları da göz önünde bulundurarak, söylenen tüm sözleri, ülke şartlarını göz önünde bulundurarak bir asgari ücret talebi dile getiriyorlardı.



Şimdi biz bu dönemde, bunu yapmadan önce sendikalarla ve konunun bütün tarafları ile bir araya gelmeyi düşündük.



Daha sonrasında bir somutlama mı yapacağız, yoksa bir şey mi tarif edeceğiz? Ona hep birlikte karar vereceğiz.



O yüzden bu mücadelenin kendisinde bizim ne isteyeceğimiz, ne söyleyeceğimiz önemli. Ama iktidarın ne yapacağı önemli. Bu masaya oturmamanın, söz verdiği bu düzenlemeyi yapmamanın ağır bedelini emekçiler onlara ödetecektir. Bunu iyi hesap kitap etsinler.



Biz, temmuzda bir ara zam verilmemesi durumunda bunun hükümetin intiharı olacağını ve bizim de bu konuda mücadeleyi en sert şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek isterim."

