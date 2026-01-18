Özgür Özel'den Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonla görüştü.



Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, bıçaklı saldırı sonucu 17 yaşında hayatını kaybeden Çağlayan'ın annesi Ünlü'ye başsağlığı dileklerini iletti.



Ailenin acısını paylaştığını ifade eden Özel, anne Ünlü'den maruz kaldığı tehditlere ve devam eden soruşturmaya ilişkin bilgi aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ



16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 16 Ocak'ta arkadaşlarıyla Güngören'deki bir kafede otururken, iddiaya göre kafedeki başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı. Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan çocuğu hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki Atlas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 yaşındaki zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.