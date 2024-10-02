Özgür Özel'den "ayağa kalkma" açıklaması: Şaşılacak bir şey yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

TBMM açılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde CHP milletvekillerinin ayağa kalkmasına ilişkin konuşan Özel, "Biz cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık bunda şaşılacak bir şey yok." dedi.

"Geldiğimiz noktada 2007'den beri biz kalkmıyorduk" diyen Özel, "Partili cumhurbaşkanı olması nedeniyle MYK'nın aldığı bir karardı. Biz kalkmamakta çok haklıydık ancak referandumun ardından seçmen bize 'Benim seçtiğim Cumhurbaşkanı'na saygı göstermiyorsun' diyor. Yeni bir siyaset izliyoruz ve sonuç aldığımızı görüyoruz. Bundan sonra daha belirgin bir siyaset izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılmayan veya ayağa kalkmayan milletvekilleri olduğunu hatırlatan Özel, "Grup kararı bağlayıcıdır. Bu konuda grup kararı almadık. 'Cumhurbaşkanı'mızı ayakta karşılayacağız' dedik, kimseye de zorla 'ayağa kalkacaksınız' demedik.Siyasi sorumluluğu bana ait. Bir dedel ödenecekse ben alacağım" dedi.

Özel, "İlk genel seçimde partimi birinci yapmazsam istifa edeceğim" dedi.

