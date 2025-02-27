Özgür Özel'den "Ayağını denk al" diyen Erdoğan'a yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayağını denk al, yoksa denk getirmesini biliriz." sözlerine yanıt verdi.

Tartışma Özel'in teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutana, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanları tarafından mobbing ve baskı yapıldığı iddiasıyla başlamıştı.

Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren Özgür Özel şöyle konuştu:

"Çıkmış bize diyor ki 'Ayağını denk al, yoksa biz denk aldırmasını biliriz.' Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın bize topla tüfekle mi saldıracaksın? Beyefendi ikimiz de birer koltukta oturuyoruz. Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur değerlidir ama bir diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur onun koltuğudur. Tanktan toptan değil ilmekten ölüm fermanından hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan bir memleketi kurtaran bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsın, hodri meydan."