Özgür Özel'den "Ayağını denk al" diyen Erdoğan'a yanıt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayağını denk al, yoksa denk getirmesini biliriz." sözlerine yanıt veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın bize topla tüfekle mi saldıracaksın?Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsın, hodri meydan." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayağını denk al, yoksa denk getirmesini biliriz." sözlerine yanıt verdi.
Tartışma Özel'in teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutana, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanları tarafından mobbing ve baskı yapıldığı iddiasıyla başlamıştı.
Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren Özgür Özel şöyle konuştu:
"Çıkmış bize diyor ki 'Ayağını denk al, yoksa biz denk aldırmasını biliriz.' Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın bize topla tüfekle mi saldıracaksın? Beyefendi ikimiz de birer koltukta oturuyoruz. Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur değerlidir ama bir diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur onun koltuğudur. Tanktan toptan değil ilmekten ölüm fermanından hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan bir memleketi kurtaran bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsın, hodri meydan."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin." ifadelerini kullanmıştı.
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