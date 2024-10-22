Özgür Özel'den Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına yanıt: Bu ülkede terörün bitmesine tam destek vereceğiz

Bahçeli’nin sözleri partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de gündemindeydi. CHP olarak annelerin gözyaşının silinmesine tam destek vereceklerini söyleyen Özel, “ Türkiye 'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt ve Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere, Mehmetçik'e namlular doğrulmayacaksa, bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söz söylüyorsa, bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz.” diye konuştu.

Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Çok berbat bir şey yaptı bu çete... Sağlık çalışanlarına duyulan saygıyı bir düşünün... Bu çürük elmalar, hekimleri yenidoğan hemşireleri, sağlık emekçilerini zan altında bırakan, geçmişte evladını kaybetmiş ama şimdi ‘acaba’ sorusuyla o acıları yeniden depreştiren bir travma yarattı. Kolay atlatamayacağız.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI

Savcı tehdit edilmese şu anda o hastanelerin yenidoğan ünitelerinde bebekler yatıyor olacaktı. 19 aydır çalışmaya devam ettiği gibi... Bebekler 1 yıldır ölüyor, nisana kadar ölmeye devam etmiş, aynı hastaneler çalışmaya devam edecekti. Yenidoğan bebekleri öldürerek kazanç sağlamaya çalışan gözü dönmüşlüğe olanak sağlayanın bu iktidarın sağlık politikaları olduğunu görmeyen varsa, bundan sonra başına gelen hiçbir şeye şaşırmasın.

Şu anki Sağlık Bakanı’nın toplumla inatlaşmamak için görevi bırakması lazım. Kendisini kişisel sebeplerle değil, fevkalade ilkesel bir yerden istifaya davet etiyorum. Sorgulamanın sonundaki o ilin il sağlık müdürü bu kadar şeyden haberdar ve mani olamamışsa, aksi çok zor ispatlanır ama kanun önünde bakanlık yetkisiyle, her şeyi ortaya dökülmesi gereken bakanlığın başında durarak adaletin sağlandığına kimse ikna edemez.

Bugün arkadaşlarımız gerekli başvuruları yapacak. Bundan önceki sağlık bakanını, hem de hastanesi kapatılan sağlık bakanı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bir kez daha bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu Meclis, nasıl kendini bombalayan Fetullahçı çetenin hastanesini, okulunu, fabrikasını bedelsiz olarak kamulaştırdıysa bu hastanelerin tamamını ibreti alem olsun diye kamulaştırmalıdır.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ÖLÜMÜ

Dün partimizin arasında tarihsel bir husumet olduğu Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı öldü. Bu ülkeye çok büyük kötülükler etti. Sorularını çaldığı, sınavlarda başaracakken başarısız bıraktığı gençler, mülakatta kendi çetesinden değil diye elettiği gençler, kurumlarda mobing yaparak işinden ettikleri ve darbe sırasında akıttığı kanlar... Ülkede darbeye kalkışmış, bu milletin evlatlarını ezmiş bir çetenin liderini Amerika’dan alamamış olmak...

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR



2025 yılı bütçesi geldi, TBMM’ye sunuldu. Grubumuz titiz bir çalışma içindeler. Bu dönem bütçede CHP’nin etkili, net, sert, veriye dayalı, öneren, ihbar eden etkili muhalefetini hep beraber izleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 38 artarak 16,9 milyar liraya yükseldi. Sarayda dakikada neredeyse iki asgari ücret harcanıyor. Geçen sene 23 bin lira harcıyorlardı. Faiz harcamaları bütçede neredeyse 2 trilyon lira... Dakikada 3 milyon 700 bin lira faiz ödüyoruz. Kişibaşına her birimiz için 23 bin lira koydular, bizim adımıza faiz olarak ödeyecekler. Her 5 liralık verginin 1 lirası faize gidecek.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN AÇIKLAMASINA YANIT

"Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt ve Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere, Mehmetçik'e namlular doğrulmayacaksa, bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söz söylüyorsa, bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz."

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki; Bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözyaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz"

"GEÇMİŞTE ETMEDİĞİNİZ HAKARET KALMADI"

“Ancak bunu yapan kişiye, sanki bunu tek başına yapacakmış diye, olmayan bir güç kuvvet atfeden kişiye şunu söylemek isterim;



Geçmişte biz o partiyle sizin kurduğunuz gibi bir ilişki kuruyoruz, sohbet ediyoruz ya da seçimlerde adayımıza Kürt seçmenden destek alıyoruz diye ne sahte videolarınız kaldı ne etmediğiniz hakaret aldı. Ama bu partiye ne terörist demediğiniz ne de başka hakaret kaldı.



Bahçeli'nin geçmişte söylediği her lafın ne kadar boş ve yalan olduğunu siz gördünüz. Ben bunları hepinizin vicdanlarına havale ediyorum.”