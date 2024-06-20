Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak çıkışının ardından başlayan tartışmaları değerlendirdi. Özel, "Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa Türkiye İttifakı'na gelebilir." dedi. Özel, CHP'de 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan değişim süreci hakkında da bilgi verdi.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı
SON DAKİKA HABERİ | Devlet Bahçeli: Geniş tabanlı ittifak temennimiz

SON DAKİKA HABERİ | Devlet Bahçeli: Geniş tabanlı ittifak temennimiz

Haberi Görüntüle

Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanı 'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurulabilir." çıkışına yanıt verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDAN AYRILACAKSA TÜRKİYE İTTİFAKI'NA GELEBİLİR"

Özel, "Devlet Bey bize ittifak teklif ediyor, Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa bizim İttifakı'na gelebilir hiç sorun yok. Türkiye İttifakı'na gelmenin yolu çok basit renklerimiz kırmızı-beyaz. Filenin Sultanları şampiyon olunca Türk bayrağı yükselirken duygulanan herkes Türkiye İttifakı'nda. Bunun dışında şartımız yok." dedi.

Bahçeli'nin ittifak çıkışının yankıları sürüyor: Özel'in açıklamasına Çelik'ten tepki

Bahçeli'nin ittifak çıkışının yankıları sürüyor: Özel'in açıklamasına Çelik'ten tepki

Haberi Görüntüle

"BİZİM MÜZAKEREMİZ EMEKLİ VE EMEKÇİ İÇİN"

Ekol TV'ye konuşan lideri Özel, "Devlet Bey de Milli Takım gol atınca seviniyorsa gelsin, ki seviniyor biliyorum. Bizim müzakeremiz 'deki emekliler ve emekçiler için. Buna hazırsa Devlet Bey bizim ittifaka gelebilir ama çıkar ittifakları o onların işi bizim değil." diye konuştu.

"İMAMOĞLU 'CHP'DE DEĞİŞİM OLMAZSA İSTANBUL'DA ADAY OLMAM' DEDİ"

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim tartışmasını neden başlattığını da açıklayan Özel şunları söyledi:

"İnanılmaz bir duygusal travma vardı. Partide bir değişim olması gerektiğini konuşmaya başladık. Kamuya açık dile getiren Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu, 'Zaten ben bir değişim olmazsa aday da olmam İstanbul da kazanılmaz hiçbir yer kazanılmaz." dedi."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta tarihi ahşap ev yandı

Sinop’ta tarihi ahşap ev yandı

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın: 10 hektar makilik alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta yangın: 10 hektar makilik alan zarar gördü

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...