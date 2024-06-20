Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı

Özel, "Devlet Bey bize ittifak teklif ediyor, Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa bizim Türkiye İttifakı'na gelebilir hiç sorun yok. Türkiye İttifakı'na gelmenin yolu çok basit renklerimiz kırmızı-beyaz. Filenin Sultanları şampiyon olunca Türk bayrağı yükselirken duygulanan herkes Türkiye İttifakı'nda. Bunun dışında şartımız yok." dedi.

"BİZİM MÜZAKEREMİZ EMEKLİ VE EMEKÇİ İÇİN"



Ekol TV'ye konuşan CHP lideri Özel, "Devlet Bey de Milli Takım gol atınca seviniyorsa gelsin, ki seviniyor biliyorum. Bizim müzakeremiz Türkiye'deki emekliler ve emekçiler için. Buna hazırsa Devlet Bey bizim ittifaka gelebilir ama çıkar ittifakları o onların işi bizim değil." diye konuştu.

"İMAMOĞLU 'CHP'DE DEĞİŞİM OLMAZSA İSTANBUL'DA ADAY OLMAM' DEDİ"

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim tartışmasını neden başlattığını da açıklayan Özel şunları söyledi:

"İnanılmaz bir duygusal travma vardı. Partide bir değişim olması gerektiğini konuşmaya başladık. Kamuya açık dile getiren Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu, 'Zaten ben bir değişim olmazsa aday da olmam İstanbul da kazanılmaz hiçbir yer kazanılmaz." dedi."