Özgür Özel'den Bahçeli'ye Silivri daveti: "Memnuniyet duyarız"

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin "Silivri'ye gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir." sözlerine Zonguldak'tan cevap verdi.

Özel, MHP'nin Silivri ziyaretiyle ilgili memnuniyet duyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Ekrem başkan; Sayın Bahçeli ve 3 arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan memnuniyet duyar ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Sayın Bahçeli'ye anlatır. Sayın Bahçeli de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum, olumlu görüyorum."

“İMAMOĞLU GİBİ YAVAŞ'A DA AYNI İTİBAR SUİKASTI BAŞLATILIYOR”

Özel, İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermesine de tepki gösterdi.

Özgür Özel, “İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşı da aynı itibar suikastını gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar. Kendilerince Ekrem İmamoğlu'nu hallettik, şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği Cumhurbaşkanı adı kim var? En kuvvetli adaylardan bir tanesi Mansur Yavaş. Şimdi ona hedefe koymaya çalışıyorlar.” dedi.