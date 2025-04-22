Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt: "Bizim kültürümüzde savaş yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren Özel, "Bizim kültürümüzde savaş yok. Yurtta barış cihanda barış. Biz Atatürk'ün partisiyiz... Ben savaş ilan ederim demedim." diye konuştu.

"Benim savaşım niye senle olsun." diyen Özel, şöyle dedi:



"Benim işim bu iktidarı değiştirmekte. Hukuk düzenini kurmakta. Hiçbir partinin gençlik kolları başkanının Ülkü Ocakları başkanının cenazesini Ankara’nın ortasında kanını yerde bırakmamakta."