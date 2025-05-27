Özgür Özel'den bayram ikramiyesi eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

CHP lideri asgari ücrete de ara zam istedi.

"FATMA TEYZE MERSİN'DE KALIYOR"

Özel, emekliye verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesi üzerinden de hükümeti eleştirdi.

İstanbul'dan Mersin'e gidiş geliş iki kişilik otobüs biletinin 5 bin 200 lira olduğunu söyleyen Özel, "Ahmet amca ile Fatma teyze Mersin'e gitse; Ahmet amca dönüyor, Fatma teyze Mersin'de kalıyor." dedi.

Önümüzdeki dünlerde DİSK, TİSK, Türk-İş ve Hak-İş'le görüşeceklerini söyleyen Özgür Özel, "Asgari ücrete ara zam alacağız, emekliye seyyanen zam alacağız." ifadelerini kullandı.