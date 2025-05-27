Özgür Özel'den bayram ikramiyesi eleştirisi

CHP lideri Özgür Özel, hükümeti 4 bin liralık bayram ikramiyesi üzerinden eleştirdi. Özel, asgari ücretliye ara zam, emekliye de seyyanen zam alacaklarını söyledi.

Özgür Özel'den bayram ikramiyesi eleştirisi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

lideri asgari ücrete de ara zam istedi.

"FATMA TEYZE MERSİN'DE KALIYOR"

Özel, emekliye verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesi üzerinden de hükümeti eleştirdi.

İstanbul'dan Mersin'e gidiş geliş iki kişilik otobüs biletinin 5 bin 200 lira olduğunu söyleyen Özel, "Ahmet amca ile Fatma teyze Mersin'e gitse; Ahmet amca dönüyor, Fatma teyze Mersin'de kalıyor." dedi.

Önümüzdeki dünlerde DİSK, TİSK, Türk-İş ve Hak-İş'le görüşeceklerini söyleyen Özgür Özel, "Asgari ücrete ara zam alacağız, emekliye seyyanen zam alacağız." ifadelerini kullandı.

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