Özgür Özel’den boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin açıklama: Haber alınır alınmaz mühürlendi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’deki kaçak villa inşaatına ilişkin soruya yanıt verdi.
Bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bize çevre dersi vermeye çalışanlar İstanbul’un en güzide yerlerini para babalarına peşkeş çekiyorlar’ dedi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna karşılık Özel, şunları kaydetti:
“Ortada söylenebilecek bir şey var o da geçen gün ortaya çıkan Adnan Oktar’ın kaçak villası da değil, onların döneminde yapılmış olan villasına verilen tadilat ruhsatının istismarı.
Haber alınır alınmaz da mühürlendi. Bula bula koca İstanbul’da kusur diye bize bunu bulup da söylüyorsa gerçekten söyleyecek söz yok.
O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 4 gökdelen vardı İstanbul’da, bugün 265 gökdelen var. İstanbul'un bağrına 261 hançeri saplayan, oradaki bir tadilat için ruhsat alıp alelacele yanlış işler yapan, fark edildiğinde mühürlenen bir evi bize hesap olarak soramaz.
İstanbul, o geldiğinde 4 gökdelene muhatapken, 265 gökdelen onun veya onun partisinin belediye başkanları döneminde İstanbul’un silüetine hançer gibi saplanmıştır. En son konuşacak kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır.”
CAN ATALAY OTURUMUNDA YAŞANANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte konuşan Özel, Erdoğan’ın, Meclis’teki Can Atalay oturumuyla ilgili muhalefet partilerine yönelik eleştirileri anımsatılan Özel, şunları söyledi:
“Ben Sayın Ahmet Şık'ın kendisiyle konuştuğumda da, Meclis'teki konuşmamda da, bütün değerlendirmelerimde de Sayın Şık'ın üslubunun Meclis'in yapısına, ruhuna uygun olmadığını söyledim. Hatta bu konuda beni eleştirenler de oldu. Ahmet Şık, saygı sınırlarını aşmış olabilir ama bir yandan dönsün baksın Alpay Özalan denilen organizma ne yapıyor? Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor, kadına karşı şiddet uygulanmasının ön ayağı oluyor, olayları başlatıyor. Alpay Özalan'a hiçbir şey söylemeyip Ahmet Şık'a laf söylüyor.”
Özgür Özel, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın ağır sözler söylediğini ve bazı kelimelerinin Meclis'e yakışmadığını aktararak, “Alpay Özalan da Türkiye’ye yakışmıyor. Alpay Özalan'ı biz milli bir kahraman olarak görürdük. Milli takımda oynarken milli gururumuzdu. Sayın Erdoğan'ın partisinde 'milli utancımıza' dönüştü. Şimdi de tuttu onu Meclis İdare Amiri yaptı. Buradan özeleştiri yapması gereken birinin eleştiriye yeltenmesini tükenmişlik sendromuna bağlıyorum.”
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