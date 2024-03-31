Özgür Özel'den çağrı: Asla rehavete kapılmayın

31 Mart yerel seçimlerinde sandıklar oy sayımı, sandıklarının kapanmasının hemen ardından başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, "Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. " dedi.

Özel, paylaşımının devamına, "Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız." diye ekledi.