Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir." dedi.

Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması
AYM'den Can Atalay için ikinci hak ihlali kararı

AYM'den Can Atalay için ikinci hak ihlali kararı

Haberi Görüntüle

Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, AYM'nin tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin açıklamada bulundu.

''CAN ATALAY'IN BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMESİ ANAYASA'NIN GEREĞİDİR''

Özel, şu ifadelere yer verdi:

''AYM'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir. Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır. Biz, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...