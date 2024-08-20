Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması: Meclis'i yeniden olağanüstü toplantıya çağıracağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) Can Atalay konusunda ikinci kez olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyledi.

Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması: Meclis'i yeniden olağanüstü toplantıya çağıracağız
Meclis'te Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

Meclis'te Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

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Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da "Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı"nda konuştu.

Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay konusunda ikinci kez Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen CHP Genel Başkanı Özel, Filistin'e gideceğini de bildirdi.

"BU AY BİTMEDEN FİLİSTİN'E GİTMEK İÇİN HAZIRLIK YAPACAĞIZ"

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçtiğimiz pazar günü Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Daha önce Filistin'e gitme talebimiz vardı. Abbas 'Siz tarihi belirleyin biz buradayız' dedi. Ben sağlığımın el verdiği en kısa sürede ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız ve oraya güçlü bir heyetle gideceğiz Filistin'in sesini dünyaya duyuracağız.

CHP'DEN CAN ATALAY İÇİN 2. BAŞVURU

Meclis'in mermerlerine kan döküldü. O oturuma, kadına karşı şiddet bulaştı. Şimdi Meclis'i tekrar toplantıya çağırıyoruz. Gün bu gündür. Anayasa diyor ki AYM kararları bağlayıcıdır, o işlem yok hükmünde dedi AYM. Şimdi biz Meclis'i yeniden toplantıya çağırıyoruz gereğini yapın diye. Bunu yaparsanız anayasaya bağlı olduğunuza inacağız. Bunu yapmazsanız artık tarafsızlık konusunda asla konuşmamanız gerekir. Meclis'te kan akarken, bundan sonra anayasacılık falan oynamayacağız."

ADANA MİLLETVEKİLİ BİLAL BİLİCİ CHP'YE KATILDI

Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici CHP'ye katıldı. Bilici'ye rozetini Özel taktı.

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