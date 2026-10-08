Özgür Özel'den Cemil Tugay'a tepki: "Bilsem selam bile vermezdim"

CHP'den istifa ettiğinde yoluna bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , bu kararından üç ay sonra AK Parti 'ye katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL 'DEN TUGAY'A TEPKİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tugay'a sert tepki gösterdi.

Yaşananlardan son derece üzüntü ve utanç duyduğunu ifade eden Özel, "Yıllarca hakaretle tanımadıkları, eleştirdikleri kişiye rozet taktılar. İzmir için haindir, bizim için haindir." ifadelerini kullandı.

"İzmirlilerin iradesini satın mı aldı? Onu göreceğiz." diye konuşan Özel, "İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir." diyerek tepkisini dile getirdi.

“İZMİR İLE HELALLEŞİP GEREKLİ CEVABI VERECEĞİZ"

Adayın yanlış olduğuna dair iddialara da yanıt veren Özel, şöyle devam etti:

“Yanlış olduğunu bilsem, elim kolum kırılsın selam vermem. Böyle bir haysiyetsizliği kim bilebilir. İlk seçimlerde İzmir'de tarihin en büyük seçimlerinden birini kazanacağız. İzmir ile helalleşip gerekli cevabı vereceğiz.”

Cemil Tugay, istinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP'de yaşananlara tepki göstermiş, 18 Haziran'da ana muhalefet partisinden ayrılırken "Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." gibi ifadeler kullanmıştı.

Tugay, istifasından üç gün sonra da bir gazeteye şu açıklamayı yapmıştı:

“Bundan sonra Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip edeceğim. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Özgür Özel'in kuracağı parti dışında başka bir siyasi oluşuma katılmam söz konusu değil.”