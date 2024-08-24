Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?"sorusuna yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Aday değilim, çok net. Ben teknik direktörüm. 90. dakikada penaltı atılacak. Penaltıyı tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım." dedi.

Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?"sorusuna yanıt

Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı'na aday olmadığını söyledi.

Habertürk TV yayınında konuşan CHP lideri Özel "Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aday değilim. Çok net. Ben daha önce de anlatmıştım, cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece genel başkan olmaya adayım. Bu hiç azımsanacak bir irade, siyasi hedef değildir. Ben teknik direktörüm, 90. dakikada penaltı atılacak. Penaltıyı tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım."

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