Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri: Ahlat'ta o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da partisinin il danışma kurulu toplantısında konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt ziyareti sırasında verdiği fotoğrafı eleştiren Özel, "Bir yanına ittifak ortağını, öbür yanına da o ittifak ortağının yanıtlaması gereken çok sayıda soruyu ortaya atan HÜDA PAR'ın genel başkanını aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu ve bir fotoğraf verdi; verdi ki yeni tartışmalar başlasın."

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis Ahlat'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına ziyarette bulunmuştu.

