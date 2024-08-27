Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri: Ahlat'ta o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da partisinin il danışma kurulu toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt ziyareti sırasında verdiği fotoğrafı eleştiren Özel, "Bir yanına ittifak ortağını, öbür yanına da o ittifak ortağının yanıtlaması gereken çok sayıda soruyu ortaya atan HÜDA PAR'ın genel başkanını aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu ve bir fotoğraf verdi; verdi ki yeni tartışmalar başlasın."
Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis Ahlat'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına ziyarette bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etmişti.
ORMAN YANGINLARI: CHP'Lİ BELEDİYELERİN ZAYIF KALDIĞINI SÖYLEMEK İŞGÜZARLIK
Özel'in gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınları ile ilgili CHP'li belediyeleri eleştirisi de vardı.
CHP lideri, "O yangınları söndürmekte CHP'li belediyeler zayıf kaldı demenin esasen yangında zayıf kalındı sorumlusu da benim de belki sözüme aldanan 3-5 kişiyi kandırabilirimden öte bir işgüzarlık olduğunun farkındayız." dedi.
"BİRBİRİMİZE DÜŞMEMİZİ BEKLİYORLAR"
Partinin tüzük kurultayına giden süreci de anlatan Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de Ankara'da bir araya geleceğini söyledi.
CHP lideri, "Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma. Biz biriz, beraberiz, kararlıyız; hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz." diye konuştu.
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