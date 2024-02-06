Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hatay eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Kırıkhan’da depremde hasar gören ve yeniden inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katıldı.



Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Merkezi idareyle yerel yönetim el el vermezse o şehre bir şey gelmez.” sözünü eleştirdi.

CHP lideri, “Hataylıların gözünün içine bakıyor; ‘Geldi mi’ diyor, gelmedi… Mahzun kaldınız, bana oy vermediğiniz için. Size hizmet etmedim, vermezseniz yine hizmet etmeyeceğim diyor.” şeklinde konuştu.



Doğal afetlerden siyasetçilerin ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu ise “Afet anlarında hep birlikte hareket etmeliyiz.” diye konuştu.