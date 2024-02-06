Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hatay eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay’da hasar gören ve yeniden inşa edilen okulun açılış törenine katıldı. 6 Şubat’ın Türkiye tarihinin en kara günü olduğunu söyleyen Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da eleştirileri vardı.

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hatay eleştirisi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Kırıkhan’da depremde hasar gören ve yeniden inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katıldı.

Özel, Cumhurbaşkanı ’ın, “Merkezi idareyle yerel yönetim el el vermezse o şehre bir şey gelmez.” sözünü eleştirdi.

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hatay eleştirisi - 1

lideri, “Hataylıların gözünün içine bakıyor; ‘Geldi mi’ diyor, gelmedi… Mahzun kaldınız, bana oy vermediğiniz için. Size hizmet etmedim, vermezseniz yine hizmet etmeyeceğim diyor.” şeklinde konuştu.

Doğal afetlerden siyasetçilerin ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu ise “Afet anlarında hep birlikte hareket etmeliyiz.” diye konuştu.

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