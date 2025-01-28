Özgür Özel'den DEM Parti’ye taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel'den DEM Parti’ye taziye ziyareti

Özgür Özel ve beraberindeki heyet DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a DEM Parti Genel Merkezinde taziye ziyaretinde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan kısa süre önce vefat etmişti.

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