Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret: "Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu"

Muhalefette de yerel seçimde iş birliği ve ittifak görüşmeleri sürüyor.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'ye ziyaret gerçekleştirdi.



Yeni ismiyle DEM Parti'yi ziyaret ettiklerini ifade eden Özel, "Siyasi partilerin arasındaki diyalog, hem demokrasi açısından hem parlamentonun üretkenliği açısından hem de toplumsal barış açısından temel taşlardan birisidir. Olmazsa olmaz." dedi.



"Bizden önce kurultay yapmışlardı." diyen Özel, "Hayırlı olsun ziyareti yapttık." diye konuştu.



Görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Özel, Türkiye'yi, dünyayı ve önümüzdeki süreci değerlendirdiklerini belirtip "Bundan sonraki süreçlerde diyalogumuz görüşmelerimiz sürecek. Biz bu görüşmelerin Türkiye demokrasisinin önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye kaydetti.

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