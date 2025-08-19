Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Selahattin Yılmaz yanıtı

"O aslında 'Özgür'üm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla' diyor." ifadesini kullanan Bahçeli, "Ülküdaşım diyenleri hapse atanlara ve İBB soruşturmasını Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben kimseye kiralık katil demedim. Tanımam, görmem, konuyla ilgili bilgim yok." şeklinde konuştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde konuşan CHP lideri, Bahçeli'nin "Ülküdaşım" dediği Selahattin Yılmaz için, "Ben kimseye kiralık katil demedim." açıklamasını yaptı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, bu sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamasında CHP lideri Özgür Özel'i eleştirmişti.

Bahçeli, "Özgür Özel'in Aydın'daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur." demişti.

MHP lideri, "Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayrimeşru olarak tanımlanamaz." ifadelerini kullanmıştı.

SELAHATTİN YILMAZ DÜN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta cuma günü yeni bir operasyon başlatılmıştı.

Operasyon kapsamında aralarında Selahattin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün mahkemeye çıkarılan 15 kişi tutuklanmıştı.