Özgür Özel'den ekonomi mesajı: Zor geçecek 4 yılı durdurabilirsiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir'de konuştu, ekonomiye yönelik mesajlar verdi.

Özel, "Ne diyorlar, 'Acı reçete geliyor, bundan sonra kemer sıkacağız sıkı para politikası yapacağız', seçmen 1 Nisan'da cevap vermezse tehlikeli çok zor 4 yıl bir daha sandığı bulamayacağı sesini duyuramayacağı süreç başlayacak. Bu sürecin başlamaması için seçmenin elinde imkan var bunu durdurabilirsiniz." dedi.

"31 MART'TA SÖZ MİLLETİN DİYECEĞİZ"



Özel, yerel seçimin bir dönüm noktası olarak görülmesi gerektiğini söyledi. "Türkiye ittifakı" vurgusu yapan Özel, "Türkiye ittifakında bu ülkeyi sevenler var. Bu ülkede beka sorunu olunca kimin ne yaptığını biliyor. Mart'ta sandığa gideceğiz. Bu iktidara sarı kartı göstereceğiz, kırmızı ışığı yakacağız. Dur artık diyeceğiz, hep zengini düşündün söz artık milletindir diyeceğiz başka çaresi yok." açıklamasında bulundu.

ERZİNCAN'DAKİ MADEN SAHASINDA GÖÇÜK



CHP Genel Başkanı Özel'in gündeminde İstanbul'daki seçim yarışı da vardı.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Erzincan'daki madenle ilgili sözlerini değerlendiren Özel, "O facianın yaşanmasına neden veren imza ÇED imzasıdır. Onun altında imzası olan Murat Kurum'dur. 'Ne alakası var benle' dediği imza, 'heyelan riski yoktur' dediği imza, evlatlarımızı felakete sürüklediği imzadır." dedi.