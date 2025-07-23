Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret: "Bir an önce iddianameyi hazırlayın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, savcılara seslenerek, ''Bir an önce iddianameyi hazırlayın.'' dedi.

"EN YÜKSEK KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ"

PKK’nın silah bırakmasının ardından Meclis’te kurulacak komisyona CHP'nin katılıp katılmayacağıyla ilgili de konuşan Özel, şunları kaydetti:

"Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Bu çok önemli.

Ama komisyona girmek böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Hele hele sadece Ekrem Bey üzerinden.

Çünkü Ekrem Bey’in de bizim de Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bu sorunun çözümüne nereden baktığı belli.

Komisyon fikri bize ait. Bu komisyon, Türkiye’deki Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde bir bütün olarak ele alıp çözmelidir.

Bu komisyonu demokratikleşme gibi bir gündeminin olması lazım ve bunun için biz en yüksek katkıyı vermeye hazırız."

