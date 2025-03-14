Özgür Özel'den emekli ikramiyesi tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha erken seçim çağrısı yaparken, CHP'li belediyelere yönelilk soruşturmalara da tepki gösterdi.



Ramazanda sert siyasi tartışmalar yapmaktan yana olmadığını belirten Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bir cesaret göstereceksen, Türkiye'de göstereceksen, geçeceksin karşımıza, sandığı getireceksin cesareti öyle göstereceksin." dediğini hatırlatan Özel, "'Yok, şimdi cesaretimiz yok, 2027'nin eylülünde, ekiminde görüşelim' diyorlar. Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık, milletin yüzü o kadar erken gülecek." dedi.



Ankara'da Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında konuşan Özel, emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak bin liralık artışın yetersiz olduğunu söyledi.



Özel, "Bugün emekli bayram ikramiyesini 4 bin TL yaptılar. Asgari ücretin yüzde 18'i. İlk verildiğinde CHP yüzde yüzünü istedi. Bunlar yüzde 68'ni verdi. Bugün, yüzde 18'e geriledi." diye konuştu.

Suriye'nin Lazkiye ilindeki olaylara değinen Özel, Türkiye'nin yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Bu konuyla ilgili bugün partinin Dış Politika Danışma Kurulu'nda önemli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Özel, çağrılarını yinelediklerini bundan sonra da yinelemeye devam edeceklerini bildirdi.