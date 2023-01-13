Özgür Özel'den Emin Şen iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen'in, "Ebabil harekatı adı altında 8 bin sosyal medya hesabını yönettiğini" ileri sürdü.



Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğundan beri "bir troll ordusu olduğunu" bildiklerini iddia etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu öne sürdüğü Emin Şen'in, 4 Ekim 2016'dan itibaren "bakan danışmanlığı yaptığını"; 2010'dan beri "eminimsi" adıyla sosyal medya hesabı kullandığını söyleyen Özel, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı iken Süleyman Soylu'nun, Emin Şen'e illerde "troll dersleri verdirdiğini" ileri sürdü.

"KANUNA AYKIRI OLARAK KAMUDAN İHALE ALDI"



Devlet memurları gibi bakan müşavirlerinin de şirket kurma ve şirkette yönetici olma yasağına tabi olduklarını dile getiren Özel, Emin Şen'in ise danışman olduğu halde iki firmanın yöneticisi olduğunu ifade etti.



Emin Şen'e ait iki firmanın "kamudan çeşitli tarihlerde ihaleler aldığını" kaydeden özel, bu firmaların ihaleleri "Süleyman Soylu'nun bakanlık yaptığı dönemlerde bakanlıktan ya da bakanlığın talimatıyla belediyelerden aldığını" iddia etti.



Özel, "Buzdağının küçük kısmında 23 milyon liralık bu şirkete verilmiş ihaleler gördük. Buna, İçişleri Bakanlığının özel durumundan dolayı doğrudan hizmet satın alımıyla ilgili kolaylaştırıcı yönetmeliğini de eklediğinizde 2020, 2021, 2022 yıllarında inanılmaz denetimsiz bir para akışının olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"EBABİL HAREKATI" İDDİASI



"Ebabil harekatı" isimli 25 kişilik bir kapalı Telegram kanalı olduğunu öne süren Özel, "Biz, Lut Kavmi'yiz ya, Ebabil kuşları Lut Kavmi'ni perişan edecek ya, o Ebabil kuşları işte burada." diyerek, yazışmaların bulunduğunu belirttiği görselleri paylaştı.



Bu kanalda hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya hesabına servis edildiğini savunan Özel, İçişleri Bakanı Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bir görseli de bu kanalın hazırladığını öne sürdü. Özel, "25 kişilik yerde tartışıyorlar, içerik paylaşıyorlar, yalanı buluyorlar, 8 bin trolle talimat veriyorlar." dedi.



"JANDARMAYI VE POLİSİ SOYLU'YA KALKAN EDİYOR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hacer Foggo'yla birlikte yayınladığı videodaki iddialarına AK Parti'nin cevap verebileceğini ancak cevabın "Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Polis Teşkilatının sosyal medya hesaplarından verildiğini" anlatan Özel, şunları kaydetti:



"Font, noktalamalar, tırnaklar... Sadece kaç yıllık teşkilat olduğunun sayısını doğru değiştirmiş. 'Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün tweetlerini aynı telefondan atacak yetkinlik var. Süleyman Soylu için oluşturulmuş bir troll ordusunun baş komutanı, biz eleştirdiğimizde, jandarmayı ve polisi Süleyman Soylu'ya kalkan ediyor.



Bu hesaplar 'Yunanistan'a giriyoruz', 'Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi başarılı oldu, üzgünüz' diye hacklense ne olacak? Eminimsi'nin arka cebinde geziyor bu hesaplar."



"İNKAR ETMELERİNİ BEKLİYORUM"



Açıklamaları sırasında İçişleri Bakanlığından yapılan "Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "İçişleri Bakanlığının hala sitesinde var. Kendisi şirketi kurmuş ve hala yöneticisi. Şimdi Süleyman Soylu ne yapar, mümkün olduğunca geriye dönük istifa dilekçesi çıkarılır." dedi.



Telegram kanalına nasıl ulaştıklarının sorulması üzerine Özel, "Hani diyor ya 'Bir vatansever çıkıp da filanca belgeyi ulaştırırsa...' Bir vatansever çıkmış, seni rezil etti işte. Allah bize şah damarımız kadar yakın ya, biz de Süleyman Soylu'ya çatlayan ar damarı kadar yakınız." diye konuştu.



Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından atılan tweetlerin aynı telefondan atıldığı bilgisine nasıl ulaşıldığı sorusuna Özel, "İkisi aynı telefon değil diye inkar etmelerini bekliyorum." yanıtını verdi.



İÇİŞLERİ'NDEN İDDİALARA YANIT

CHP Grup Başkanvekili Özel'in iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Sayın Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru değildir. Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir."

Özel'in basın toplantısı sürerken İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesine erişimin engellendiği iddiasının da yalanlandığı açıklamada, "Burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir" denildi.

Emin Şen'in SGK dökümünün paylaşıldığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığı SGK dökümlerinde çok açık şekilde görülecektir." ifadelerine yer verildi.