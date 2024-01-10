Özgür Özel'den Erdal Beşikçioğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi binasında başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının gününü kutladıktan sonra gazetecilere karanfil hediye etti.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADI ETİMESGUT İÇİN GEÇİYOR

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin Etimesgut ilçesi için belediye başkan adaylığına karşı çıktığı iddialarına yönelik soru üzerine, bunu daha önce Yavaş ile paylaştığını söyledi.



''BEN MANSUR BEY İLE BU FİKRİMİ PAYLAŞTIĞIMDA MANSUR BEY'İN BAYAĞI HOŞUNA GİTMİŞTİ''



Beşikçioğlu'nun adaylığının Yavaş'ın da hoşuna gittiğini belirten Özel, şunları kaydetti:



"Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz."

