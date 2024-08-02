Özgür Özel'den fındık alım fiyatlarına tepki: "Bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Altınordu Belediyesini ziyaretinde, Ordu'da daha önce bir olan CHP'li belediye sayısının artık 4'e çıktığını söyledi.

Özel, bugün fındık mitingi düzenleyeceklerini anımsatarak, "Bugün bir amacımıza ulaştığımız görülüyor. Apar topar fındık fiyatını açıkladılar. Bu tamamen bir ihanettir. Bu fındık üreticisine, fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir. Sakarya'dan Artvin'e kadar, Trabzon'a, Ordu'ya, Giresun'a, Bartın'a, Kastamonu'ya, Samsun'a tamamen ihanettir. Bu fiyatlarla bu insanlar borçlarını ödeyemezler." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enflasyonla mücadele için şöyle sığ bir bakış açısı var. Para çok olursa harcanır, harcanırsa enflasyon olur. Temelde makro ekonomi açısından doğru bir tespit ama bunu yaparken sen bu parayı fındık üreticisine maliyetin altında vereyim, ilacın borcunu ödesin, kredi borcunu ödesin, mazotun borcunu ödesin, diğer borçlarını ödesin, kendine para kalmasın ki enflasyon düşsün. Bu insanları açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum ederek enflasyon düşürülmez. Bu, Ordu ve Giresun'daki fındık üreticisini haciz tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak olmaz. Çocuklar var düğün bekler, çocuklar var okula gidecek harçlık bekler. Nasıl olacak bu, üreticiye 130 lira verip maliyetin altında çalıştırırsanız? Bugün kim maliyetin altında iş yapıyor? Hangi patrona ve müteahhide maliyetin altında iş yaptırabiliyorsun da 5 milyon kişiyi etkileyen 500 bin fındık bahçesindeki emekçiye sen bu maliyetin altında bir fiyatı veriyorsun? Bu yapılan iş düpedüz Karadeniz'e ihanettir. Karadeniz'i açlığa, sefalete mahkum etmektir."

"BU FİYATI KABUL ETMEMEYE DAVET EDİYORUM"



"Biz bugün mitingimizi 'aman ha' demeye, 'testi kırılmadan duyuralım' demeye gelmiştik." diyen Özel, şunları söyledi:



"Mitingimiz uyarı ve talep mitinginden ister istemez tepki ve protesto mitingine dönüşecek. Bu fiyatın hızla revize edilmesini talep edeceğiz. Bu fiyatlarla sadece fındık üreticileri değil, fındığın bir milli ürün olarak, bir ihracat ürünü olarak, üretildiği kentlerin ekonomisine katkıları olan bir ürün olarak bu kentlerin tamamı etkilenmiştir. İllerimizdeki esnaflar bundan çok etkilenecek. Bu para yut diye verilmiyor, tut diye veriliyor. O parayı alıp kentin tamamıyla paylaşıyor. Maalesef bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır, belini bükmektir. Ben bütün fındık üreticilerini bu fiyatı kabul etmemeye, buna tepki vermeye, bu tepkilerini en üst düzeyde dile getirmeye davet ediyorum."



Özel, fındık üreticisi hakkını aramaya karar verdikçe onların yanlarında olacaklarını vurgulayarak, "Onların sesini duyuracağız. Ama boynunu büküp oturdukça bunların sopası fındık üreticisinin sırtından eksik olmayacak. Bunu görün. Artık dayak yeme vakti geçti, artık bu haksızlığı yapanlara gücünü gösterme vakti gelmiştir. Bu fiyat burada kalırsa bu Karadeniz'in iflası demektir." değerlendirmesinde bulundu.

