Özgür Özel'den, Genco Erkal için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal'a Allah'tan rahmet diledi.

Özgür Özel'den, Genco Erkal için taziye mesajı
Genco Erkal hayatını kaybetti

Genco Erkal hayatını kaybetti

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Türk tiyatrosunun duayen ismi Genco Erkal hayatını kaybetti.

86 yaşındaki sanatçının bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

Genel Başkanı Özgür Özel, Genco Erkal için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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