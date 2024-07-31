Özgür Özel'den, Genco Erkal için taziye mesajı

Türk tiyatrosunun duayen ismi Genco Erkal hayatını kaybetti.
86 yaşındaki sanatçının bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genco Erkal için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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