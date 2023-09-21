Özgür Özel’den Genel Merkez’e “kongre” suçlaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay öncesi gözler İstanbul İl Kongresi’ne çevrildi.



Kongrede çıkacak sonuç delege yapısına, dolayısıyla da genel başkan seçimine büyük etki yapacak.



Genel başkan adayı Özgür Özel de bu duruma dikkat çekti.

Halk TV’ye konuşan Özgür Özel, kongrenin kaçırıldığını savundu.



Özel, “İstanbul’un tamamına yakınını değişimciler kazanmış. İstanbul’u değişimcilerin kazandığı konuşulmasın diye kongreyi kaçırıyorlar.” ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZE TEPKİ

Özel, Genel Merkez’e yapılmayan kongreler üzerinden de yüklendi.



Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yapılmayan kongreye dikkat çeken Özgür Özel, “Melikgazi ilçesinin kongresini yaptırmıyorlar ki Kayseri’nin bütün delegeleri istedikleri gibi oluşsun. Böyle bir sorunumuz var.” dedi.