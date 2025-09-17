Özgür Özel'den "Hasan Mutlu, operasyondan önce arandı" iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bahçelievler'de partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingine katıldı.



Özel, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona tepki gösterdi ve tutuklu Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya desteğini dile getirdi



Özel, "20 CHP üyesi Meclis'te var. 15 Cumhur İttifakı'nda var. Dün akşam belediye başkanımız ve meclis üyemizi tutukladılar. İki tane de bağımsız vardı. Şimdi dengeleri değiştirmek için bizim arkadaşlarımızı tutuklayarak Bayrampaşa Belediyesi'ne çökmek istiyorlar" dedi.

"OPERASYONDAN ÖNCE ARANDI" İDDİASI



Özel, operasyondan önce Hasan Mutlu'nun arandığını iddia etti.



Özel, "Hasan Mutlu'ya dört kez 'Cumhur İttifakı'na geçersen operasyonu durduracağız yoksa içeri alacağız' dediler. 'Ya AK Parti'ye geçeceksin ya Silivri'ye gireceksin'. Hasan Mutlu'nun eşinin de tanık olduğu bu görüşmeleri Mutlu dakikasıyla söylüyor" diye konuştu.



Özgür Özel, Meclis'te kurulan süreç komisyonunda yer almalarına yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.



"Biz Meclis Komisyonu'na samimiyetimizden, sorun Meclis'te çözülsün diye girdik" diyen Özel, "CHP komisyona hiçbir pazarlıkla girmedi, kimsenin ricasıyla girmedi, korkudan girmedi. Bu fikrin sahibi olduğu için girdi. CHP'nin olduğu değil, olmadığı komisyonlardan korkun" dedi.

