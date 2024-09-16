Özgür Özel'den HÜDA PAR'a tepki: Seçimde sustu, şimdi konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın." açıklamasına tepki göstererek "Seçimde sustu, şimdi konuşuyor. CHP bu milletin birlik beraberliğinin, bayrağının, ezanının garantisidir." dedi.

Özgür Özel'den HÜDA PAR'a tepki: Seçimde sustu, şimdi konuşuyor

Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın." açıklamasına tepki gösterdi.

HÜDA PAR lideri için "Seçimde sustu, şimdi konuşuyor." diyen Özel, şöyle devam etti:

"Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyız diyordu. Tüzüğünde, programında, seçim vaatlerinde yazıyor. Seçimde sustu, şimdi konuşuyor. Diyor ki, 'Biz Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız.' Neymiş 4. madde?

"BAŞKENTE, BAYRAĞA, CUMHURİYETE, İSTİKLAL MARŞI'NA KARŞILAR"

Cumhuriyet Devleti nitelikleri, bayrağı, İstiklal Marşı ve başkenti. Atatürk yapmış Ankara'yı başkent Ankara'nın başkent olmasına karşılar. Bayrağa karşılar. İstiklal Marşı'na karşılar. Türkiye Cumhuriyeti diyoruz Cumhuriyete karşılar. Artık takke düştü kel göründü. Halep oradaysa Arşın buradadır. Bu milletin birliğinin beraberliğinin, bayrağının ezanın garantisi CHP'dir."

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