Özgür Özel'den HÜDA PAR'a tepki: Seçimde sustu, şimdi konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın." açıklamasına tepki gösterdi.

HÜDA PAR lideri için "Seçimde sustu, şimdi konuşuyor." diyen Özel, şöyle devam etti:



"Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyız diyordu. Tüzüğünde, programında, seçim vaatlerinde yazıyor. Seçimde sustu, şimdi konuşuyor. Diyor ki, 'Biz Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız.' Neymiş 4. madde?

"BAŞKENTE, BAYRAĞA, CUMHURİYETE, İSTİKLAL MARŞI'NA KARŞILAR"



Türkiye Cumhuriyet Devleti nitelikleri, bayrağı, İstiklal Marşı ve başkenti. Atatürk yapmış Ankara'yı başkent Ankara'nın başkent olmasına karşılar. Bayrağa karşılar. İstiklal Marşı'na karşılar. Türkiye Cumhuriyeti diyoruz Cumhuriyete karşılar. Artık takke düştü kel göründü. Halep oradaysa Arşın buradadır. Bu milletin birliğinin beraberliğinin, bayrağının ezanın garantisi CHP'dir."

