Özgür Özel'den hükümete AB eleştirisi

Kararı değerlendiren Özel, "Biz gri listeye 2021 yılında girdik, bugün son günlerde hızla yapılan bazı kanuni düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Biz gri listedeydik, dün çıktık bu övünülecek değil, çok utanılacak bir durumun, 3 yılın AK Parti'nin bu ülkeye son 3 yılda yaşattığı gerçeğidir." dedi.

"AB İLİŞKİLERİNİ HATIRLAMIŞ OLMASINI CİDDİYE ALMIYORUZ"

CHP lideri Özel'in iktidara yönelik diğer bir eleştirisi de Avrupa Birliği'yle ilişkilerle ilgiliydi.

Özel şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın uzun süredir ağzına almadığı hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı AB ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz ancak çok da ciddiye almıyoruz.