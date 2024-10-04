Özgür Özel'den hükümete enflasyon eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve proje tanıtım töreninde konuştu.

"CHP OLARAK GELİR ADALETSİZLİĞİNE İTİRAZ EDİYORUZ"

Enflasyon rakamları üzerinden hükümeti eleştiren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak gelir adaletsizliğine itiraz ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu zengin ülkenin daha büyümesini, daha çok kazanmasını, daha çok üretmesini, artanı ve mevcut olanı adil paylaşmasını öneriyoruz." dedi.

"TÜRKİYE ÇOCUK YOKSULLUĞUNDA AVRUPA'DA İLK SIRADA"

Türkiye'de her üç çocuktan birinin yoksulluk çektiğini ve hükümetin çocuk yoksulluğunu azaltma konusunda başarısız olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Çocuk yoksulluğunda Türkiye Avrupa'nın çocuk yoksulu en çok olan ülkesi ve aramızda Avrupa Birliği ülkeleriyle onlarca kat fark var." diye konuştu.



"MEHMET ŞİMŞEK ŞAKA MI YAPIYOR?"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamalarına da değinen Özel şöyle devam etti:

"Mehmet Şimşek biraz şaka mı yapıyor, gerçek mi yapıyor bilinmeyen videolarla enflasyonla ilgilenmiyor. 'Düşecek' dedikleri enflasyon yüzde 49. Dünyada yüzde 3'ün altında yıllık enflasyonu olan 83 ülke var. Türkiye'de aylık enflasyon yüzde 3. Alım gücünü artırma meselesinde daha önce de konuştum, önemli hedefimiz var. Tutması için 10 yıl iktidarda olmamız lazım. Hedefin çıpası, Avrupa Birliği'ne tam üyelik. Şöyle düşünün, bugün aldığınız maaş aynı kalmış ama satın alma gücü 10 kat artmış ya da etiketler sabit kalmış, maaş 10 kat artmış. "