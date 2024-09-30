Özgür Özel'den hükümetin sağlık politikasına eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen "Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı"nda konuştu.

CHP lideri Özel, "Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletindir." dedi.



Özel şöyle konuştu:



"Maalesef sağlığı ticarileştirmek, sağlık hizmetlerini artık sınıfsal mesele haline getirmek için bir fırsata çevirdiler. Öyle bir yere geldik ki deyim yerindeyse gemi karaya oturdu. Randevu sürelerinin uzadığı, randevuların alınamadığı, hastaların telefon başında sinir krizleri geçirdiği, boşu boşuna kaynakların zamanın israf edildiği bir sürecin içindeyiz.

Ülke uzun zamandır ağır bir ekonomik krizin içinde. Sonuçta genele refah getirmek yerine tam aksini tercih eden iktidarla karşı karşıyayız. 'Hastaneler bu milletindir.' demeden bu sorun çözülmeyecektir. Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında, gerçek anlamda halkın iktidarı koyulduğunda sorunlar kökünden çözülecektir."