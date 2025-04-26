Özgür Özel'den İBB soruşturmasına tepki: "Gözaltılarla İstanbul'u depreme karşı savunmasız bıraktılar"

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin üçüncüsü bugün Mersin'de gerçekleştirildi.

Mitingde konuşan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ikinci operasyona sert sözlerle tepki gösterdi.

"OPERASYONU HAFTA İÇİNDE YAPMAYA CESARET EDEMEDİLER"

Özel, "İstanbul Büyükşehir belediyesinden üst düzey bürokratların de içinde oldu 53 kişiyi daha gözaltına aldılar. Piyasalar, borsa, hukuk ister, güven ister. Bunun için bu operasyonu hafta içinde yapmaya cesaret edemediler. Piyasalar kapandıktan sonra bir cumartesi sabahı bu operasyonu yapıyorlar ki borsa düşmesin, dolar yükselmesin. Bu operasyonun içinde ahlak olsa, hukuk olsa neden düşsün borsa, neden bozulsun piyasalar?" diye sordu.

"DEPREME KARŞI İSTANBUL'U SAVUNMASIZ BIRAKMAKTIR"

"Mesele yolsuzluk değil, mesele Kanal İstanbulsuzluk." diyen Özel, "Bu arkadaşlarımızı içeri atmak, depreme karşı İstanbul'u savunmasız bırakmaktır." diye konuştu.