Özgür Özel'den iddianame tepkisi: "Tel tel dökülüyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 CHP'li belediye başkanı için de hapis cezaları istenen Aziz İhsan Aktaş iddianamesini değerlendirdi.



Ankara'da açıklamalarda bulunan Özel, tüm delillerin toplandığını söyleyerek, tutuksuz yargılama yapılmasını istedi.



Özgür Özel şunları kaydetti:



"Hodri meydan. Orada iddialar ortaya konulacak, savunmaları yapılacak, deliller tartışılacak. Eğer yüce heyet suçlu bulsa bile kesinleşmeyecek, İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Bir yıldır yapılan zulüm durmalı. Yargılama yapılmalı, beraat eden etmeli. Burada artık daha fazla Mussolini'nin ön infaz yöntemiyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir."



Özel, iddianameye yönelik "tel tel dökülüyor" eleştirisini yaptı:

"Karşımızda adeta tel tel dökülen bir iddianameyi işte bir saat önce görebildik. Şimdi bu vakitten sonra yargılama evresine geçiliyor. Deliller tartışılacak, savunmalar olacak. İftiralar çökecek, iftiracılar bakalım bu sözlerini nasıl arkasında duracaklar? Güya o örgütte birlikte suç işlediğini iddia ve iftira ettiği kişilerin hepsi içeride. Kendisi hakkında dünya kadar şey yazıyor, serbestçe geziyor."