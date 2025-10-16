Özgür Özel'den "ilk 100 gün" vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingde yaptığı konuşmada, Sarıyer ve tüm Türkiye'deki vicdanlı insanlara seslenmeye geldiklerini söyledi.



İstanbul'da 160 kreş ve 18 öğrenci yurdu açtıklarını belirten Özel, CHP'nin halka hizmet etmenin adresi olduğunu dile getirdi.



Özel, sosyal demokratlar olarak adil, eşit ve doğru bir vergi düzeninden yana olduklarını ifade ederek, "Biz sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların bir arada durabildiğini gösteren Türkiye İttifakı'yız" dedi.



CHP iktidarında ilk 100 gün içinde takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceklerini söyleyen Özel, borcun ana parasını da böleceklerini kaydetti.

Özel, "çiftçilerin zor durumda olduğunu" söyleyerek, "Bunların, tarım kredileri ile ilgili faizleri kaldıracağız, anaparalarını böleceğiz. Eksi bakiyeye düşmüş hesaplarda faizlerini sileceğiz, anaparasını böleceğiz" diye konuştu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istenmesine ilişkin Özel, "Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, Antalya'da da, Adana'da da arkadaşlarımızın uğradıkları saldırıların siyasi olduğunu, arkadaşlarımızın kamuyu zarara uğratmadıklarını ve en ufak bir beytülmala el uzatmadıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

