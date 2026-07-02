Özgür Özel'den "İmamoğlu ile aranızda ayrılık var mı?" sorusuna yanıt

CHP Grup Başkanı Özgür Özel , tutuklu Ekrem İmamoğlu ile neden bir süredir görüşmediği sorusuna yanıt verdi.

Nefes gazetesine konuşan Özel, perşembe günü için izin istediğini ancak İmamoğlu'nun duruşması olduğu için görüşmenin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Cuma günü de kendi programı olduğunu ifade eden CHP Grup Başkanı, "İnşallah bu cuma gideceğim. Olmazsa da pazar günü gideceğim." dedi.

"İmamoğlu ile aranızda bir ayrılık var mı?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. Bu üçlü Türkiye ’nin kaderini değiştirecek. Ekrem İmamoğlu’nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem.” diye konuştu.

YENİ PARTİ HAZIRLIKLARI

Yeni parti hazırlıklarıyla ilgili de 20 Temmuz ve 24 Temmuz tarihlerinin telaffuz edilmesini “Bunlar kritik tarihler." diyerek yanıtlayan Özel, "Adli yıl sonu ve iki dönem kurultay yapmama tarihi ama partiden gidiş ya da yeni kuruluş için değil.” diyerek yorumladı.