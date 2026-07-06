Özgür Özel'den İmamoğlu'na destek

Ekrem İmamoğlu 'nun bugün 3 ayrı davadan yargılaması sürdü.

İBB, casusluk ve diploma davalarının duruşmalarında hakim karşısına çıkan İmamoğlu'na destek için CHP Grup Başkanı Özgür Özel ' de Silivri'ye gitti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Yol cümleden uludur. Yol yolcudan bile uludur. Yolun sonu doğru bir yoldur. " dedi.

Yolun sonunun iktidar olduğunu da sözlerine ekleyen Özel, "Eninde sonunda olacak. Hangimizin cumhurbaşkanı olacağının bir önemi yok. Eninde sonunda benim, Ekrem Başkan'ın, Mansur Başkan'ın ve sizin desteklediği biri, bizden biri cumhurbaşkanı olacak. Erdoğan gidecek." diye konuştu.

"AYRILIK VAR MI?" SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Özel, İmamoğlu'nun duruşması, kendisinin de programı olduğu için görüşemediklerini dile getirmişti.