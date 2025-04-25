Özgür Özel'den İstanbul depremi açıklaması

Özgür Özel, Ankara'da Keçiören Belediyesi'nce yaptırılan 23 merkezin açılışı için düzenlenen törende konuştu.



Öncesinde de parti genel merkezinde Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ile bir araya geldi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına bu kez depremi hatırlaratak tepki gösterdi. "İstanbul'un depremle yüzleştiği bugünlerde seçilmiş belediye başkanı hapiste." dedi.



Özel, “Deprem riskinden dolayı seçilmiş başkanı görevi başına bekliyoruz hem de işlemlerin adil ve şeffaf yönetilmesi gerektiğini görüyoruz.” diye konuştu.