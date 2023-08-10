Özgür Özel'den istifa iddialarına yanıt

CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmalarında ismi öne çıkan isimlerden biriydi. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, istifa edeceği iddiasına yanıt verdi. Özel, "Bunu yapacak olsam benden duyarlar" dedi.

Özgür Özel'den istifa iddialarına yanıt

Meclis'te bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özel, kurultay takvimini de değerlendirdi. Kurultayın seçimden önce mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.

Özel, "Seçmenin içinde bulunduğu ve bize bildirdiği ruh hali dikkate alındığında kurultayın ertelenmesinin parti açısından sağlıklı olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, lideri Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir gerilim olmadığını da söyledi.

Özel, "Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkan ile paylaşacağım.. Şu anda aramızda bir gerilim yok." dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...