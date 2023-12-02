Özgür Özel’den İYİ Parti ile işbirliği açıklaması: İyi bir karar çıkmasını temenni ederim

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde partilerin hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimde bir işbirliği yapılıp yapılmayacağı da siyasetin gündem maddeleri arasında yer alıyor.



CHP, İYİ Parti’ye belirlenecek yerlerde işbirliği teklif etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldıklarını ancak bu teklifi Genel İdare Kurulu’nda bir kez daha görüşeceklerini söyledi.



İYİ Parti kararını pazartesi günü verecek.

Karar öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yeni bir açıklama var.



Partisinin Antalya’daki yerel seçim kampında konuşan Özel, iyi bir karar çıkmasını temenni ettiğini söyledi.



“Birbirimize kaybettirme niyetinde olmanın seçmenin beklentisi olmadığını, birlikte hareket etmenin muhalefeti güçlendireceğini ve bu kararı yeniden gözden geçirip geçirmeyeceklerini sorduk.” Özgür Özel, “Oradan çıkacak karara saygımızı ve nezaketli şekilde ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar çıkmasını temenni ederim ancak aksi durumu da fevkalede anlayışla karşılarım.” ifadelerini kullandı.