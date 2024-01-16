Özgür Özel'den İYİ Parti'ye bildirge çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP lideri Özel, konuşmasının büyük bölümünü, Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısına ayırdı. Saldırıyı kınayan Özgür Özel, hükümete de eleştiriler yöneltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit haberinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen CHP lideri, ''Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum.'' diye konuştu.

''ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ''

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Zor günlerden geçiyoruz. Maalesef cuma akşamı 9 eve daha ateş düştü. Yine aynı rakımda aynı üs bölgesinden bu kez 9 askerimizin şehitlik haberini aldık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Son 1 ayda 25 askerimizden 23'ü Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hayatını kaybetti. Her şehit haberinden sonra aynı ezberi tekrarlayanlar yine aynı ezberi tekrar etmeye bizi de peşlerine takılmaya onlardan hesap sormamaya davet ettiler. Biz eğer bir ülkede kötü giden bir şey varsa İçişleri'nde aksaklık vardır eleştirirsiniz ama birileri bir kararı verir tartışmayın der sonra oradan sürekli şehit haberleri gelir tartışmayın evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak derler ama evlatlarımızın kanı üzerine başka evlatlarımızın kanı akar siz konuşmayın derler biz konuşacağız ki evlatlarımızın kanı akmayacak biz bunun için konuşuyoruz buna itiraz ediyoruz.

''SORULARIMIZA YANIT VERECEKSİNİZ DEDİK''

Geçen sefer beylerin ezberini bozduk dedik ki eğer siz burada neden sürekli geçisi üs bölgesini koruyamayacaksak orası boşaltılıp zamanı gelince oraya gidilmesi gibi askeri taktik varken bu kararları kim aldı niye inat ediyor bunu burada cevaplayacaksınız dedik. Sorularımıza yanıt vereceksiniz dedik. Bir eksik varsa giderecesiniz ki bir sonraki sefer aynı acı haberleri almayalım dedik. Biz bilgi vermeyiz dediler bizim yanımızda imza atacaksınız. Kendi bildirgemizi yayımladık. Onlar için arkalarına dizilmenizin kıymeti var. Bugün o iki bakan gelmedikleri Meclis'e bugün geliyorlar, bekliyoruz ki sorularımızı yanıtlayacaklar. Bugün Meclis Başkanı yine bir bir bildirge kaleme almış bütün partilere yollamış. CHP imzalamadı. Bu kez CHP, Saadet, Gelecek, Demokrat Parti, DEVA imzalamadı. CHP kendi bildirgesini MYK'da imzalamıştı bugün Meclis'e sunuyoruz.

İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

İYİ Parti'nin de kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz aksi durum hepimizi çok üzüyor. İçimizdeki bazı arkadaşlar keşke imza atsaydık dediler kardeşim sen durduğun yerde dur gör bak nasıl zaman seni yine haklı çıkaracak.

''GELMEYEN TELEFONLA GURUR DUYUYORUM''

Tayyip Bey'in peşine takılmayacağız birlikte olacağız haklı çıkacağız sonunda biz başaracağız. Bir terör saldırısı olmuş kime telefon açmış açmamış onun tartışması sürüyor. Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek tahayyülünde yer almamak CHP için onurdur.

''BÜTÜN MÜTTEFİKLERİMİZE BUNU SORUYORUZ''

Eğer bir müttefikin terör tanımı ile ilişkilendirilmesi NATO üyeliği üzerinden tartışılıyorsa ABD NATO'nun en yüksek askeri gücüne sahip birinci üyesi ise siz ABD ile ilişkiler konusunda bu NATO müttefikinizle nasıl bir irtibat kuruyorsunuz? Hem PKK'yı ABD destekliyor diyeceksiniz hem randevu isteyip F-16 pazarlıkları yapacaksınız. Biz CHP olarak ABD dahil müttefiklerimize şunu söylüyoruz; NATO'nun bir mensubunun güvenliği tehdit altındaysa bu bütün NATO'ya yapılan saldırıdır. NATO PKK'nın karşında bir müttefik gibi mi davracaktır yoksa ikiyüzlü mü davranacaktır? Bütün müttefiklerimize bunu soruyoruz.



''18,5 LİRALIK MAZOTU 40 LİRA YAPTILAR''

18,5 liralık mazotu 40 lira yaptılar 28 Mayıs'tan bugüne kadar. Memurun zammı yüzde 49,25 emeklinin zammı 37,57. ENAG'a göre olsa zamlar en az yüzde 80 olacaktı. Bugün 15 bin lira maaş alanın cebinden 5 bin 500 lira çalıyorlar. Bugün 30 bin lira alanın 10 bin lirasını cebinden çalıyorlar. Esas cebinden çalınan Türkiye'deki en düşük emekli maaşı bugün itibariyle 7 bin 500 lira. Bunu kınıyoruz. Buradan sesleniyorum grup başkanvekillerime hatırlatıyorum CHP'nin önerisi en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret kadar olmasıdır. Önergemizi getirin oylatın.

''EKONOMİK, ANAYASAL GÜVENLİĞİMİZ YOK''

Hain terör saldırısı olmasaydı pazar günü Keçiören'de hep birlikte olacaktık, anayasamıza sahip çıkıyoruz diyecektik. Bundan sonraki süreçte bir ülkede anayasa yoksa devletin yok olduğunu bilincinde olacağız. Mesele sadece Can Atalay meselesi değildir. Bu ülkede devleti ortadan kaldırıp devleti bir şahsa yönlendirmenin bedellerini ödüyoruz. Bu bedeli güvenlikte olmayarak ödüyoruz ekonomik güvenliğimiz yok anayasal güvenliğimiz yok.

''SOMALİLİ'NİN ÇARPIP DA PARAMPARÇA ETTİĞİ MOTORKURYEMİZ GÜVENDE DEĞİL''

Bu memlekette sıvasız evde yetişmiş iş bulamamış aç kalmış başvuru yapmış sözleşmeli er olmuş o evladımız birilerinin fantezisi ile geçici üs bölgesinde eksi 14 derece Mehmetçik güvende değil. Somalili'nin çarpıp da paramparça ettiği motorkuryemiz güvende değil. Ama güvende olanlar var. Sarayda sazlı sözlü yemek verenler güvende. Anayasayı değiştirirken kahkaha atanlar güvende.''

