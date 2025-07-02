Özgür Özel'den İzmir tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde İstanbul Saraçhane'de miting düzenledi.

İBB Binası önündeki mitingde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ana gündemlerinden biri de İzmir'de başlatılan soruşturmaydı.



Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona dikkati çekerek, "Maalesef hukuksuzluğu bugün de İzmir'e sıçrattılar.

100 kara günü anlatacağımız bugün yine bir şafak operasyonuyla adaleti lekelediler.

Erdoğan, daha 5 gün önce başka şehirlere de sıçrayacağını söylüyordu. Sanıyorsun ki İzmir'de bir iş yaparak mücadelemizi İstanbul'da zora sokacaksın.

Bir yerde, iki yerde, on yerde değil, bin yerde operasyon yapsan bin kere direneceğiz." dedi.

Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yargılamaların TRT'den canlı yayınlanması isteğini yineledi.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI



Terörsüz Türkiye sürecine de değinen CHP lideri, şöyle konuştu:

"Elbette CHP de tarihsel bir tutarlılıkla terör bitsin, barış gelsin, analar ağlamasın, bu ülkenin parası teröre değil, hizmete, emekliye, emekçiye, öğrenciye, esnafa, çiftçiye gitsin istiyor.

Ancak sadece 'Terörsüz Türkiye' demekle olmuyor. Terörsüz ve demokratik Türkiye istiyoruz. Milletin birliğini, huzurunu savunuyoruz ama bu yapılanlar birliği bozuyor, huzuru kaçırıyor."

